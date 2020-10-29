Українці ризикують втратити безвіз через скандальне рішення Конституційного Суду

Про це пише Апостроф.

Як відомо, раніше Конституційний суд вирішив скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та надання неправдивих даних у деклараціях.

Після цього рішення Україну попередили, що Єврокомісія може запустити механізм призупинення безвізового режиму для нашої країни.

Таку інформацію в листі озвучив представник України при ЄС Микола Точицький.

"Поки неофіційно відзначають наші контакти, рішення Конституційного суду України №13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАПК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму призупинення дії безвізового режиму", – сказано в документі.

В ЄС попередили, що для запобігання негативному сценарію в Україні повинні створити робочу групу з розробки змін до Конституції України в антикорупційному напрямку.

Варто відзначити, що на скандал навколо КСУ вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, це рішення Конституційного Суду створює ряд проблем не тільки для розвитку України, а й для відносин із західними партнерами, які сприяли появі і становленню антикорупційних органів в нашій країні.

Але Кулеба заспокоїв українців і заявив, що рішення КСУ "ще не руйнує відносини України з міжнародними партнерами".

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