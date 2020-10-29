Украинцы рискуют потерять безвиз из-за скандального решения Конституционного суда

Об этом пишет Апостроф.

Как известно, ранее Конституционный суд решил отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение и предоставление неправдивых данных в декларациях.

После этого решения Украину предупредили, что Еврокомиссия может запустить механизм приостановления безвизового режима для нашей страны.

Такую информацию в письме озвучил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", – сказано в документе.

В ЕС предупредили, что для предотвращения негативного сценария в Украине должны создать рабочую группу по разработке изменений в Конституцию Украины в антикоррупционном направлении.

Стоит отметить, что на скандал вокруг КСУ уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, это решение Конституционного суда создает ряд проблем не только для развития Украины, но и для отношений с западными партнерами, которые способствовали появлению и становлению антикоррупционных органов в нашей стране.

Но Кулеба успокоил украинцев и заявил, что решение КСУ "еще не разрушает отношения Украины с международными партнерами".

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