У Ріміні (Італія) 68-річний Джованні Лагвардія вбив дружину-українку

Як пише Politeka з посиланням на Обозреватель, Віру Мудру, яка приїхала до чоловіка в Італію з Кам'янця-Подільського, чоловік забив до смерті молотком. Правда, втікши після скоєного з квартири, він потім вирішив здатися місцевій поліції.

Правоохоронцям він розповів, що Віра, нібито, відбирала у нього всі гроші і відправляла своїм дітям в Україну, а його самого змушувала працювати.

Жінка познайомилася з італійцем 18 років, одружилися вони через п'ять років після знайомства.

Дочка Віри Олена після вбивства матері повідомила, що Лагвардія, швидше за все, заздалегідь готувався до злочину, наприклад, несподівано продав автомобіль за 1400 євро, хоча купив його за 31 тисячу, а оплачувала страховку і заправляла авто його дружина.

"Мама ніколи не була у нього синьйорою, завжди працювала. Навіть коли не було офіційної роботи, шукала підробітки", – стверджує дочка Віри.

За три роки до трагедії жінка розповіла доньці, що з її чоловіком відбувається щось дивне.

"Мама поїхала в санаторій, а він взяв кредит і спустив на повій", – зізналася Олена.

Після цього Віра вирішила подати на розлучення і вже збиралася йти з цим питанням до свого адвоката. В день напередодні вбивства Джованні на колінах просив у своєї дружини вибачення, благаючи залишитися з ним.

"Мама відповіла, що може і пробачить, але до адвоката все одно піде. Оскільки італійські закони на стороні жінки, він повинен був утримувати її до старості. Можливо саме це і послужило поштовхом до вбивства", - каже дочка.

Лагвардія взяли під варту, йому оголошено звинувачення в умисному вбивстві, якщо суд доведе провину чоловіка, то він проведе за гратами все життя.

Раніше ми писали, що Польща планує спростити іноземцям процедуру отримання офіційного дозволу на роботу. Про це йдеться у відповідному законопроекті, який вже зареєстрований.Заробітчанам за новими правилами не потрібно буде мати місце проживання і стабільне джерело доходу, крім того українці зможуть легше влаштуватися на стратегічні підприємства.

Нагадаємо, страшною смертю загинули Близнюки з України під Москвою.

Як повідомляла Politeka, сварка батьків обернулася трагедією для 11-річної українки: "знайшли в сараї з запискою", фото.

Також Politeka писала про те, що молода Українка померла після нападу бродячих псів: моторошні подробиці.