В Римини (Италия) 68-летний Джованни Лагвардия убил жену-украинку

Как пишет Politeka со ссылкой на Обозреватель, Веру Мудрую, приехавшую к мужу в Италию из Каменца-Подольского, мужчина забил до смерти молотком. Правда, убежав после содеянного из квартиры, он затем решил сдаться местной полиции.

Правоохранителям он рассказал, что Вера, якобы, отбирала у него все деньги и отправляла своим детям в Украину, а его самого заставляла работать.

Женщина познакомилась с итальянцем 18 лет, поженились они спустя пять лет после знакомства.

Дочь Веры Елена после убийства матери сообщила, что Лагвардия, скорее всего, заранее готовился к преступлению, к примеру, неожиданно продал автомобиль за 1400 евро, хотя купил его за 31 тысячу, а оплачивала страховку и заправляла авто его жена.

"Мама никогда не была у него синьорой, всегда работала. Даже когда не было официальной работы, искала подработки", – утверждает дочь Веры.

За три года до трагедии женщина рассказала дочери, что с ее мужем происходит нечто странное.

"Мама поехала в санаторий, а он взял кредит и спустил на проституток", – призналась Елена.

После этого Вера решила подать на развод и уже собиралась идти с этим вопросом к своему адвокату. В день накануне убийства Джованни на коленях просил у своей жены прощения, умоляя остаться с ним.

"Мама ответила, что может и простит, но к адвокату все равно пойдет. Поскольку итальянские законы на стороне женщины, он должен был удерживать ее до старости. Возможно именно это и послужило толчком к убийству", - говорит дочь.

Лагвардия взяли под стражу, ему объявлено обвинение в умышленном убийстве, если суд докажет вину мужчины, то он проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь.

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