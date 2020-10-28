Розкрито деталі, до чого готуватися

Експерт розповів, як держборг України вплинув на курс долара

Нацбанк не стримував планку у 28,34 грн/долар, встановлену 26 жовтня на міжбанківських торгах, в результаті відбувається падіння гривні.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, зростання курсу долара відбулося на тлі повідомлення про те, що держборг України становить 2,3 трильйона грн (82,89 млрд дол).

За вересень держборг збільшився на 4,55 млрд гривень (на 2,3 млрд дол), пише Дело. За інформацією Міністерства фінансів, Україна цього року повинна виплатити 16,4 млрд дол боргу, а пікові виплати припадають на III квартал-6,3 млрд.

Шевчишин також заявив, що 27 жовтня Мінфін продав гривневі ОВДП, однак отримані кошти ніяк не вплинули на ресурсний і валютний ринки на наступний день.

Як зазначив експерт, вчорашнє розміщення ОВДП було критично низьким, попит впав, попри прибутковість облігацій, що трохи піднялася.

Зараз ринок "обмірковує" новини про рішення Конституційного суду щодо електронного декларування, а також ситуацію навколо НАБУ. Зазначені фактори можуть стати проблемою для співпраці з МВФ, яка дуже необхідна в майбутньому році.

Крім того, зараз важлива і епідеміологічна ситуація, а також аграрний сектор. Останній відчуває великі труднощі через низький урожай.

У підсумку аналітик попередив про те, що незабаром можна очікувати зниження гривні, проте вона навряд чи опуститься нижче 28,4 грн за дол.

Нагадаємо, аналітик Тарас Котович повідомив, що поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів.

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