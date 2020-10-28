Польща планує спростити іноземцям процедуру отримання офіційного дозволу на роботу

Про це йдеться у відповідному законопроекті, який вже зареєстрований, передає Politeka.

Заробітчанам за новими правилами не потрібно буде мати місце проживання і стабільне джерело доходу, крім того українці зможуть легше влаштуватися на стратегічні підприємства.

Крім цього, на вирішення питання про надання тимчасової посвідки на проживання дадуть до двох місяців, розміри зборів за видачу або обмін документів скоротять, втратить чинність вимога особисто бути з питань надання посвідки на проживання під час епідемії.

Крім того, хочуть скасувати положення, які продовжують терміни виїзду з території Польщі і дати добровільного повернення.

Заробітчани після приїзду в Польщу повинні будуть почекати 10-денний карантин, а вакансій досить багато: як вимагаючих кваліфікації, так і ні.

На роботу можуть розраховувати зварювальники, прибиральники, інженери, юристи, медики, бухгалтери та люди інших професій. Причому, кількість вакансій зростає з кожним місяцем.

Зарплати в Польщі коливаються від 17 тисяч гривень (в еквіваленті) до кілька тисяч доларів. Так, різноробочі можуть заробляти близько 35 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що зростання числа заробітчан з України небажане для Естонії. З такою резонансною заявою виступив глава МВС цієї країни Март Хельме.

"Ми не хочемо, щоб їх (заробітчан з України) стало тут занадто багато. Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською. Вони будуть поповнювати російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти цього", - заявив Естонський чиновник.

За словами Хельме, Естонія не може дозволити собі масовий приплив мігрантів у зв'язку з тим, що має невелику територію.

Українських заробітчан, які зайняті на трудових фронтах Євросоюзу, вирішили попередити про прийдешні зміни. Про це йдеться в повідомленні Ради Європейського Союзу.

Так, державам пропонує надавати сезонним співробітникам інформацію, яка стосується їх прав і обов'язків. Робитися це повинно на їх рідній мові і без канцеляризмів.

У Раді Євросоюзу роздумують над введенням чітких правил для роботи агентств з працевлаштування на сезонні роботи. Зокрема, їх хочуть позбавити можливості забирати надлишкову або збирати незаконну плату за відправку людей в іншу країни.

Нагадаємо, українська заробітчанка поїхала до Польщі і впала в кому, рідні просять про допомогу.

Раніше Politeka писала, що Польща скасувала обмеження для українців: що чекає заробітчан.

Також Politeka повідомляла, що будинок з українцями в Польщі перетворили на попіл: "підпалили", кадри і подробиці атаки.