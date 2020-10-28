Злочинцям вдалося забрати кілька касет з грошима

Інцидент стався в ніч на 28 жовтня в селищі Борова Фастівського району Київської області. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У поліції прокоментували подію, зазначивши, що підозрюваних було четверо.

Так, за допомогою газоповітряної суміші невідомі в балаклавах підірвали банкомати АТ "Ощадбанк" і ВАТ "Укрсиббанк", які були вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину.

Злочинці зникли з грошима в невідомому напрямку. Точна сума викрадених коштів поки ще невідома. Поліція відкрила кримінальне провадження і почала розслідування.

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21 жовтня стало відомо про те, що в ресторані "Катюша", який знаходиться на вулиці Великій Васильківській, 60, у жінки вкрали велику суму грошей. До громадян звернулися за допомогою, опублікувавши кадри з камери відеоспостереження - можливо, хтось впізнає підозрюваних.

Схема стара як світ: двоє підсіли за сусідній столик, в цей час третя людина відволікала свою жертву.

"Один (з тих двох за столиком) накинув свою куртку на сумку і обчистив її. Обличчя одного з них добре видно на камері. Допоможіть, будь ласка", - звернулися до громадян.

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