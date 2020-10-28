Преступникам удалось унести несколько кассет с деньгами

Инцидент произошел в ночь на 28 октября в поселке Боровая Фастовского района Киевской области. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции прокомментировали происшествие, отметив, что подозреваемых было четверо.

Так, с помощью газовоздушной смеси неизвестные в балаклавах взорвали банкоматы АО "Ощадбанк" и ОАО "Укрсиббанк", которые были вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина.

Преступники скрылись с деньгами в неизвестном направлении. Точная сумма похищенных средств пока еще неизвестна. Полиция открыла уголовное производство и начала расследование.

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21 октября стало известно о том, что в ресторане "Катюша", который находится на улице Большой Васильковской, 60, у женщины украли крупную сумму денег. К гражданам обратились за помощью, опубликовав кадры с камеры видеонаблюдения - возможно, кто-то узнает подозреваемых.

Схема стара как мир: двое подсели за рядом стоящий столик, в это время третий человек отвлекал свою жертву.

"Один (из тех двоих за столиком) накинул свою куртку на сумку и обчистил ее. Лицо одного из них хорошо видно на камере. Помогите, пожалуйста", - обратились к гражданам.

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