Преступникам удалось унести несколько кассет с деньгами
Инцидент произошел в ночь на 28 октября в поселке Боровая Фастовского района Киевской области. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полиции прокомментировали происшествие, отметив, что подозреваемых было четверо.
Так, с помощью газовоздушной смеси неизвестные в балаклавах взорвали банкоматы АО "Ощадбанк" и ОАО "Укрсиббанк", которые были вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина.
Преступники скрылись с деньгами в неизвестном направлении. Точная сумма похищенных средств пока еще неизвестна. Полиция открыла уголовное производство и начала расследование.
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