Дочка Олі Полякової Маша здивувала "хижим" образом для Хеллоуїна

15-річна Маша Полякова порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах красуня позує вдома в забавному образі, який ідеально підійшов би для молодіжної хеллоуїнської вечірки. На ній плаття або блузка з хижим леопардовим принтом, а обличчя дівчини «прикрашає» грим з імітацією котячого носа і вусів.

"Всім привіт! Скоро 31 жовтня. А це свято всіх мертвих і улюблене свято всіх, хто любить вбиратися", - розповіла у відео Маша.

Її передплатники тут же почали коментувати відео, висловлюючи свою думку про вбрання Школярки. Варто відзначити, що деяким не сподобалася награність дівчини на відео.

"Та ти прямо тигриця", "навіщо так жестикулювати?", "Дуже награно, добре що стараєшся, але я вже давно помічаю що не природно себе ведеш і це кидається в очі, якби поміняла це, було б дуже органічно)", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Маша опублікувала кадри, на яких співає разом з молодою людиною, читаючи текст з телефону. Як можна помітити, все це відбувається на звукозаписної студії. На іншому знімку дочка Полякової в оточенні хлопців, фотографуючись в дзеркало.

Кадри шанувальники Маші активно лайкали: за пару хвилин зібралося більше тисячі.

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