Настя Каменських у зухвалому образі зі шкірою розповіла про свою любов до деталей
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка опублікувала новий пост у своєму Instagram.
На новому фото Настя позує в стильному повсякденному образі. На ній короткі шорти " під шкіру» і біла майка в обтяжку, з-під якої визирає чорний ліфчик. Доповнюють образ красуні ненав'язливі прикраси і легкий макіяж.
"Увага до деталей. Як в одязі, так і в житті. О, і гарного вечора, друзі", - підписала знімок співачка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію.
"Даремно під майку поддела", "NK бомба, чесно кажучи", "Мексиканочка", "Любимка", "дуже красива незвичайна майка - йде до цього луку", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Каменських поділилася порадою про те, як домогтися свіжого вигляду вранці.
Співачка зізналася, що у неї є кілька власних секретів. Вона розповіла, що лягає спати раніше, коли виробляється гормон сну, який допомагає добре і молодо виглядати. Крім того, Каменських намагається пити воду до 16:00, щоб з ранку особа не набрякало.
Для ілюстрації своїх рад вона опублікувала свіже домашнє фото. На ньому артистка позує в яскравому барвистому халаті і без макіяжу.
Нагадавши, розповнілу Настю Каменських вилаяли за фото в сміливому бікіні: "боки як буханки хліба".
Як повідомляла Politeka, Каменських остаточно розслабилася і показала себе в домашньому халаті без макіяжу.
Також Politeka писала, що мокра Каменських з стирчить з бікіні "непотребством" вразила мережу.