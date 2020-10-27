Полковник медслужби Микола Гамма за свою кар'єру врятував життя багатьом бійцям АТО/ООС

Про це інформує прес-служба Одеського військового госпіталю.

Повідомляється, що медик Микола Гамма трагічно пішов з життя на 64-му році життя.

Полковник медслужби госпіталю пройшов шлях від військового медика до провідного лікаря Військово-медичного центру клінічного центру Південного регіону.

За словами колег, Микола Гамма був чесним і талановитим лікарем, який за порятунок життів бійцям АТО/ООС був нагороджений держнагородами.

"На 64 році трагічно обірвалося життя нашого колеги, побратима – полковника медичної служби у відставці Гамми Миколи Опанасовича. Все своє життя Микола Опанасович присвятив служінню Батьківщині та охороні здоров'я людини... Знаємо його як талановитого, чесного і принципового керівника і друга. Смерть Миколи Опанасовича горе для сім'ї, велика втрата для суспільства. Всі, кого доля зводила з ним, висловлюють колективу і сім'ї глибокі співчуття", - йдеться в повідомленні.

"Світла пам'ять... Лікував мого чоловіка. Найдобріші спогади і щира подяка...", "Кращий з кращих", " Розумний, інтелігентний, веселий.... Вічна пам'ять... співчуття близьким", " Прекрасна, чуйна, добра і безкорислива людина. Вічна світла пам'ять. Співчуття родині. Це непоправна втрата", " наші співчуття рідним про втрату людини з великої літери,відмінного фахівця, мудрого і душевного...",- написали прості українці в коментарях під публікацією.

Нагадавши, Пішов з життя легендарний українець: вписав своє ім'я в історію золотими літерами

Як повідомляла Politeka, Українці згадують 28-річного воїна, полеглого в зоні АТО

Також Politeka писала про те, що Відомий українець пішов з життя за загадкових обставин