Полковник медслужбы Николай Гамма за свою карьеру спас жизни многим бойцам АТО/ООС

Об этом информирует пресс-служба Одесского военного госпиталя.

Сообщается, что медик Николай Гамма трагически ушел из жизни на 64-м году жизни.

Полковник медслужбы госпиталя прошел путь от военного медика до ведущего врача Военно-медицинского центра клинического центра Южного региона.

По словам коллег, Николай Гамма был честным и талантливым врачем, который за спасение жизней бойцам АТО/ООС был награжден госнаградами.

"На 64 году трагически оборвалась жизнь нашего коллеги, побратима – полковника медицинской службы в отставке Гаммы Николая Афанасьевича. Всю свою жизнь Николай Афанасьевич посвятил служению Родине и охране здоровья человека... Знаем его как талантливого, честного и принципиального руководителя и друга. Смерть Николая Афанасьевича горе для семьи, большая потеря для общества. Все, кого судьба сводила с ним, выражают коллективу и семье глубокие соболезнования", - говорится в сообщении.

"Светлая память... Лечил моего мужа. Самые добрые воспоминания и искренняя благодарность...", "Лучший из лучших", "Умный, интеллигентный, веселый.... Вечная память... соболезнования близким", "Прекрасный, отзывчивый, добрый и бескорыстный человек. Вечная светлая память. Соболезнования семье. Это невосполнимая потеря", "Наши соболезнования родным об утрате Человека с большой буквы,отличного специалиста,мудрого и душевного...", - написали простые украинцы в комментариях под публикацией.

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