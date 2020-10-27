Його не впізнати

Знаменитий голлівудський кіноактор Кіану Рівз, відомий за фантастичним фільмом братів Вачовскі "Матриця" здивував кардинальними змінами зовнішності

Як нагадує Politeka, в кінострічці Рівз зіграв хакера Нео, якому належала нерівна боротьба з матрицею – комп'ютерною ілюзією, існуючою лише в нескінченному сні людства.

Нещодавно всюдисущим папараці вдалося зняти знаменитість в новому образі. Відомо, що останнім часом актор вважав за краще ходити з довгим волоссям і з бородою. Фотографи змогли зафіксувати на камери "нового" Кіану - зірка коротко підстригся.

Знімки швидко розлетілися по соцмережах, шанувальники таланту артиста майже в один голос кажуть, що актор знову виглядає як Нео в далекому, 1999 році (в цьому році вийшла перша частина фантастичної трилогії).

"Нео повернувся", "О, Боже, я плачу", "Він знову виглядає, як Нео", – пишуть вони в коментарях.

Раніше ми писали, що фотожаба з голлівудським актором Кіану Рівзом випадково потрапила на сторінку українського підручника історії.

На сторінку українського підручника з історії за 10 клас випадково потрапила відома фотожаба, на якій сумний Кіану Рівз сидить у компанії будівельників на легендарному фото 1932 року "обід на хмарочосі".

"аааааааааа в український підручник з всесвітньої історії випадково засунули фотожабу з Кіану Рівзом ахахахахахахахх", - написав користувач під псевдонімом тремба.

Нагадаємо, у відомого фільму "Матриця" з'явиться продовження: "Роль Морфеуса можуть віддати…»

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