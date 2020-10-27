Его не узнать

Знаменитый голливудский киноактер Киану Ривз, известный по фантастическому фильму братьев Вачовски "Матрица" удивил кардинальными изменениями внешности

Как напоминает Politeka, в киноленте Ривз сыграл хакера Нео, которому предстояла неравная борьба с Матрицей – компьютерной иллюзией, существующая лишь в бесконечном сне человечества.

Недавно вездесущим папарацци удалось заснять знаменитость в новом образе. Известно, что в последнее время актер предпочитал ходить с длинными волосами и с бородой. Фотографы смогли запечатлеть на камеры "нового" Киану – звезда коротко подстригся.

Снимки быстро разлетелись по соцсетям, поклонники таланта артиста почти в один голос говорят, что актер вновь выглядит как Нео в далеком, 1999 году (в этом году вышла первая часть фантастической трилогии).

"Нео вернулся", "О, Боже, я плачу", "Он снова выглядит, как Нео", – пишут они в комментариях.

Ранее мы писали, что фотожаба с голливудским актером Киану Ривзом случайно попала на страницу украинского учебника истории.

На страницу украинского учебника по истории за 10 класс случайно попала известная фотожаба, на которой грустный Киану Ривз сидит в компании строителей на легендарном фото 1932 года "Обед на небоскребе".

"аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх", - написал пользователь под псевдонимом тремба.

Напомним, у известного фильма «Матрица» появится продолжение: «Роль Морфеуса могут отдать…»

Politeka писала, что возлюбленная Киану Ривза поразила внешним видом, новые фото слили в сеть: «Уже 10 лет…»

Также мы приводили 10 знаменитостей, которые гордятся маленькой грудью.