Знаменитый голливудский киноактер Киану Ривз, известный по фантастическому фильму братьев Вачовски "Матрица" удивил кардинальными изменениями внешности
Как напоминает Politeka, в киноленте Ривз сыграл хакера Нео, которому предстояла неравная борьба с Матрицей – компьютерной иллюзией, существующая лишь в бесконечном сне человечества.
Недавно вездесущим папарацци удалось заснять знаменитость в новом образе. Известно, что в последнее время актер предпочитал ходить с длинными волосами и с бородой. Фотографы смогли запечатлеть на камеры "нового" Киану – звезда коротко подстригся.
Снимки быстро разлетелись по соцсетям, поклонники таланта артиста почти в один голос говорят, что актер вновь выглядит как Нео в далеком, 1999 году (в этом году вышла первая часть фантастической трилогии).
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"Нео вернулся", "О, Боже, я плачу", "Он снова выглядит, как Нео", – пишут они в комментариях.
Ранее мы писали, что фотожаба с голливудским актером Киану Ривзом случайно попала на страницу украинского учебника истории.
На страницу украинского учебника по истории за 10 класс случайно попала известная фотожаба, на которой грустный Киану Ривз сидит в компании строителей на легендарном фото 1932 года "Обед на небоскребе".
"аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх", - написал пользователь под псевдонимом тремба.
Напомним, у известного фильма «Матрица» появится продолжение: «Роль Морфеуса могут отдать…»
Politeka писала, что возлюбленная Киану Ривза поразила внешним видом, новые фото слили в сеть: «Уже 10 лет…»
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