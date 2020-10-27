Боксер Олександр Усик висловився про Віталія та Володимира Кличка

Як передає Politeka.net, несподівану заяву спортсмен зробив в інтерв'ю YouTube-каналу "Без гриму з Ганною Буткевич" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами Олександра, брати Клички зробили не внесок у розвиток українського спорту і

"Ці хлопці дуже сильно, капець як сильно нашу країну прославили за океаном. Брати Клички, Шевченко - за рахунок спортсменів почали впізнавати країну. А не за рахунок інших", - зазначив Усик.

Також боксер висловив упевненість в тому, що може з легкістю здолати братів.

"Мені симпатизує те, що я, можна так сказати, естафету від них перейняв. Побив би обох. З двох рук немає. Мені здається, по черзі вони повинні були б виходити. Ні, нехай краще удвох виходять, вони б заважали один одному. Віталій, Володимир, вибачте", - жартівливо заявив Усик.

Нагадаємо, 31 жовтня 2020 року в Лондоні на стадіоні «Уемблі» відбудеться великий боксерський вечір. Головною подією стане бій обов'язкового претендента в суперважкому дивізіоні за версією WBO 33 — річного українського боксера Олександра Усика (17 боїв, 17 перемог, 13-нокаутом) і 36 — річного британця Дерека Чісори (41 бій, 32 Перемоги, 23-нокаутом).

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани.



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