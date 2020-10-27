75-річний російський комік Євген Петросян був терміново госпіталізований до лікарні

Як пише Politeka.net, про це повідомили в російських Телеграм-каналах. Відзначається, що Петросяна забрали в одну з московських лікарень. Попередньо йому поставили діагноз - китайський вірус.

Відзначається, що артиста забрали на «швидкій». Самопочуття коміка задовільне.

Як відомо, цього року Петросяну виповнилося 75 років. У цьому ж році у нього народився син Ваган. Комік довгий час приховував той факт, що живе зі своєю молодою помічницею, яка і народила йому сина.

Варто відзначити, що Петросян розлучився зі своєю дружиною і колегою по сцені Оленою Степаненко після 33 років шлюбу. У 2019 році він оформив відносини з Тетяною Брухуновою, якій всього 31 рік. Жінка активно веде Instagram, але намагається уникати обговорення особистого життя. Навіть фотографії сина вона публікує досить рідко.

Раніше ми писали, що Петросян довгий час ховав новонародженого сина від колишньої дружини, щоб Степаненко не дізналася про нього в невідповідний момент. Як стало відомо, судові процеси про розподіл майна затягнулися, тому Степаненко не повинна була дізнатися про дитину завчасно.

Нагадаємо, що молода дружина Петросяна козирнула стрункою фігурою по дорозі на роботу:"немає можливості сидіти в декреті".

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