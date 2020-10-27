Через карантин і поділ на зони в цьому опалювальному сезоні відбулися зміни з призначенням субсидій

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає "РБК-Україна".

Чиновник відповів, хто може розраховувати на субсидію.

"Понад 2,5 млн домогосподарств є в системі отримання житлових субсидій. Було прийнято рішення про те, що всім, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, на наступний сезон її продовжать автоматично", - заявив заступник міністра.

Також Музиченко розкрив порядок отримання субсидії. Бажаючим не потрібно нікуди звертатися за умови, що не відбулося жодних змін у складі домогосподарства. Якщо ж виникли проблеми, то можна поштою відправити заяву і довідку про доходи, або в онлайн-режимі заповнити заявку, або самостійно звернутися до органів соцзахисту. Під час візиту слід враховувати, в якій карантинній зоні знаходиться той чи інший населений пункт. Документи розглядають протягом 10 днів.

Заступник міністра окремо акцентував увагу на тому, хто може втратити субсидію. Так, цього року перевірятимуть чи правильно одержувач вказав доходи у своїй декларації. Можуть бути припинені виплати тим, хто не подав документи або приховав певні доходи або надходження.

Раніше ми повідомляли, за час карантину рівень добробуту українців різко знизився - на 9% в доларовому вираженні в першому півріччі. Про це йдеться в доповіді швейцарського банку Credit Suisse, представленій в жовтні.

Відзначається, що в процентному співвідношенні показник України є одним з найбільших негативних в процентному співвідношенні серед інших країн - багато хто опинився за межею бідності.

Більш істотно збідніли жителі Росії - на 10,7%, Норвегії - 11%, Мексики - 14,2%, Південної Африки - 21,8% і Бразилії - 24,4%. В Україні гірше, ніж у Туреччині, Колумбії і Великобританії - там падіння склало 6-7%.

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