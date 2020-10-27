Боксер Олександр Усик розкритикував українських жінок

Як передає Politeka.net, несподівану заяву спортсмен зробив в інтерв'ю YouTube-каналу "Без гриму з Ганною Буткевич" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, Українки полюбляють займатися показухою.

"Знаєте, що дуже сильно не подобається в наших дівчатах, жінках? Те, що вдома вони ходять в халаті, а коли йдуть в магазин одягають найкраще, що у них є. Чому ви в магазин не йдете в халаті, а перед мужиком не одягаєте краще, що є, щоб покрасуватися? Повинна бути якась інтрига", - зазначив Усик.

Усик підкреслив, що дуже ревнивий. За його словами, він - впевнений у собі чоловік, який негативно ставиться до зрад.

Також раніше повідомлялося, що боксер Олександр Усик розповів, чим би займався, якби не пов'язав своє життя зі спортом. За його словами, він став би священиком.

"Якби у мене було ще одне життя, ким би я став? Священик. Думки про це є. Служити Богу", - зазначив український боксер.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани.



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.