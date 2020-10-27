Боксер Александр Усик раскритиковал украинских женщин
Как передает Politeka.net, неожиданное заявление спортсмен сделал в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, украинки любят заниматься показухой.
"Знаете, что очень сильно не нравится в наших девушках, женщинах? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин одевают самое лучшее, что у них есть. Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одеваете лучшее, что есть, чтобы покрасоваться? Должна быть какая-то интрига", - отметил Усик.
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Усик подчеркнул, что очень ревнив. По его словам, он - уверенный в себе мужчина, который негативно относится к изменам.
Также ранее сообщалось, что боксер Александр Усик рассказал, чем бы занимался, если бы не связал свою жизнь со спортом. По его словам, он стал бы священником.
"Если бы у меня была еще одна жизнь, кем бы я стал? Священником. Мысли об этом есть. Служить Богу", - отметил украинский боксер.
Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото.
Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы.
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.