Колишня учасниця проекту "Дом-2" Олена Водонаєва потрапила в неприємну ситуацію через карантинні обмеження

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Зірка соцмереж підняла тему носіння масок в громадських місцях і засудила тих, хто влаштовує скандали і відмовляється носити маски в автобусах і метро.

"Іди пішки і дихай киснем, дура! Автобус - це громадський транспорт і там можуть їхати онкохворі, літні та інші люди з хронічними захворюваннями. Або завали своє орало під маску або йди без неї там, де немає людей", - заявила Водонаєва, коментуючи відео з жінкою, яка влаштувала скандал в автобусі.

Пізніше Водонаєва сама стала жертвою скандалу. Вона їхала в таксі, водій якого відмовлявся надіти маску і заперечував існування пандемії. Водонаєва досить стримано просила його надіти маску, щоб не порушувати закон.

"Сидить, кашляє і харкає. Людина знаходиться на роботі і надає послуги", - обурено підписала Водонаєва відео перепалки.

Варто відзначити, що водій відмовився везти дівчину, зупинивши машину і, буквально, викинувши пасажира посеред дороги. Він заявив, щоб Водонаєва шукала собі іншого водія, який може їхати «хоч в масці, хоч в протигазі».

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