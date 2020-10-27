Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева попала в неприятную ситуацию из-за карантинных ограничений

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Звезда соцсетей подняла тему ношения масок в общественных местах и осудила тех, кто устраивает скандалы и отказывается носить маски в автобусах и метро.

«Иди пешком и дыши кислородом, дура! Автобус – это общественный транспорт и там могут ехать онкобольные, пожилые и другие люди с хроническими заболеваниями. Или завали свое орало под маску или иди без нее там, где нет людей», - заявила Водонаева, комментируя видео с женщиной, которая устроила скандал в автобусе.

Позже Водонаева сама стала жертвой скандала. Она ехала в такси, водитель которого отказывался надеть маску и отрицал существование пандемии. Водонаева достаточно сдержано просила его надеть маску, чтобы не нарушать закон.

«Сидит, кашляет и харкает. Человек находится на работе и предоставляет услуги», - возмущенно подписала Водонаева видео перепалки.

Стоит отметить, что водитель отказался везти девушку, остановив машину и, буквально, выкинув пассажира посреди дороги. Он заявил, чтобы Водонаева искала себе другого водителя, который может ехать «хоть в маске, хоть в противогазе».

Напомним, что скандальная Воданаева удивила поклонников своим фото с детства.

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