У Єгипті на українку та її 12-річного сина напала акула

В результаті нападу дитина опинилася в реанімації. Його вже прооперували, але попереду ще одне втручання хірургів. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму на сторінці в Facebook.

На жаль, після нападу хлопчик позбувся руки.

"Хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

За даними туроператора, мати з дитиною залишаються в лікарні. Жінка також отримала травми.

Відзначається, що лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога.

Туроператор повідомляє, що українку попереджали про заборону на такого роду екскурсії, але вона не послухала.

"Спочатку туристи звернулися до гіда в готелі з придбання такої екскурсії. Їм відмовили і попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза готелем, в якому відпочивали", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сім'я відпочивала в Шарм-ель-Шейху, а занурення проходило на території заповідника «Рас Мохаммед», де зупинка екскурсійних яхт заборонена.

У Мережі активно обговорюють подію і бажають постраждалим одужання.

"Якнайшвидшого одужання", " тільки 3 дні тому виїжджали на снорклінг в Хургаді з двома малими...", "Я в Єгипті вже два рази акул бачив, це їх будинок, вони там живуть", " Дай Бог, щоб хлопчик залишився живий! Співчуття рідним", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, акулу спіймали в морі біля берегів Одеси: неймовірні кадри.

Як повідомляла Politeka, легендарне морське чудовисько попалося на вудку: «безліч ротів», фото аномалії.

Також Politeka писала, що обірвалося життя 2-річного хлопчика, покусали домашні собаки.