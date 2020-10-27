В Египте на украинку и ее 12-летнего сына напала акула

В результате нападения ребенок оказался в реанимации. Его уже прооперировали, но впереди еще одно вмешательство хирургов. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма на странице в Facebook.

К сожалению, после нападения мальчик лишился руки.

"Мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

По данным туроператора, мать с ребенком остаются в больнице. Женщина также получила травмы.

Отмечается, что лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Туроператор сообщает, что украинку предупреждали о запрете на такого рода экскурсии, но она не послушала.

«Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретил дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали», - говорится в сообщении.

Сообщается, что семья отдыхала в Шарм-эль-Шейхе, а погружение проходило на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка экскурсионных яхт запрещена.

В Сети активно обсуждают произошедшее и желают пострадавшим выздоровления.

«Скорейшего выздоровления», «только 3 дня назад выезжали на снорклинг в Хургаде с двумя малыми...», «Я в Египте уже два раза акул видел, это их дом, они там живут», «Дай Бог, чтобы мальчик остался жив! Соболезнования родным», - пишут в Сети.

Напомним, акулу поймали в море у берегов Одессы: невероятные кадры.

Как сообщала Politeka, легендарное морское чудовище попалось на удочку: «множество ртов», фото аномалии.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь 2-летнего мальчика, покусали домашние собаки.