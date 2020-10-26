66-річна російська співачка Любов Успенська шокувала одкровеннями про свою матір

Як повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ, виконавиця вперше розповіла, що сталося з її матір'ю насправді.

Справа в тому, що знаменитість все своє життя думала, що її мати померла при пологах. Однак, все виявилося не так, а набагато трагічніше і про це Успенська дізналася зовсім недавно.

"Я все життя думала, що мама померла при пологах. Зараз відкриваю правду: нещодавно я дізналася, що мама не померла, а її вбили. Я почала копати. Мені сказали: вона їхала в поїзді, і її цеглою били по обличчю. Я зателефонувала до Києва своїм впливовим друзям, щоб вони пробили там всі кладовища. Повинна бути реєстрація імені, але ні на одному кладовищі немає Олени Чайки. Мені розповідала бабуся, що в 1954 році було голодування, і вона видно поїхала шукати заробітку. Я знаю, що її немає в живих. Вона б ніколи в житті мене не залишила", - зізналася співачка.

Раніше ми писали, що Любов Успенська розповіла про смерть людини, яка пройшла з нею частину її життя. Так, пішов з життя колишній чоловік Любові Успенської Юрій, який подарував співачці знамените прізвище.

За словами Любові Успенської, з Юрієм вона пройшла весь шлях еміграції.

"Тільки що дізналася про смерть мого колишнього чоловіка. Юрій Успенський, людина, яка подарувала мені прізвище, пройшов зі мною весь шлях еміграції, був талановитою людиною, який пройшов зі мною частину мого шляху, пішов з життя. Вічна пам'ять. Сумуємо", - написала королева шансону у своєму мікроблозі.

У мережі з'явилися чутки про роман Успенської з поп-королем Філіпом Кіркоровим.

Співачка сама підігріла їх відвертою заявою після скандалу зі знаменитим колегою по естраді. Вона натякнула, що справа йде до весілля, хоча сама перебуває у шлюбі з Олександром Плаксіним:

"Ми друзі, може, ще навіть і одружимося. А чого гаситися? Він же любить талановитих. Так що я не проти", - розповідала вона раніше.

Нагадавши, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".

Як повідомляла Politeka, Успенська налякала всіх новою зовнішністю, уколи краси не допомогли.

Також Politeka писала, що Успенська не втрималася і заговорила про роман з Путіним: "хотів зруйнувати моє життя".