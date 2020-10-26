Український професійний боксер Олександр Усик розповів про що йому пишуть в особистих повідомленнях

За його словами, найбільше він отримує повідомлення в Instagram з порадою забиратися геть з України і їхати в Росію. За словами кримчанина, він не сприймає всерйоз ніякі погрози.

Про це він розповів в ефірі Youtube-каналу " Без гриму з Ганною Буткевич" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я почав заходити в директ-таку муть іноді пишуть, відправляють мене кудись: "Бери валізи, квитки ми тобі купимо". Я ржав з кожного. Пишуть:"збирай сумку, ми купимо тобі квитки, Їдь в Москву". Чому таке пишуть? Хрін його знає", - заявив Олександр.

Крім того, він розповів, що залицянь від жінок отримує не так і багато.

"Жінки надсилали сердечка. Голих фотографій не було жодної. Відповідаю на пацана. Дуже сильно щасливий, що мені цього не надсилають. Блін, навіщо? Це ж спокуса. Кожна людина підвладна спокусі",- зізнається Усик.

Також раніше повідомлялося, що боксер Олександр Усик розповів, чим би займався, якби не пов'язав своє життя зі спортом. За його словами, він став би священиком.

"Якби у мене було ще одне життя, ким би я став? Священик. Думки про це є. Служити Богу", - зазначив український боксер.

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