Украинский профессиональный боксер Александр Усик рассказал о чем ему пишут в личных сообщениях

По его словам, больше всего он получает сообщения в Instagram с советом убираться вон из Украины и ехать в Россию. По словам крымчанина, он не воспринимает всерьез никакие угрозы.

Об этом он расскахал в эфире Youtube-канала "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я начал заходить в директ – такую муть иногда пишут, отправляют меня куда-то: "Бери чемоданы, билеты мы тебе купим". Я ржал с каждого. Пишут: "Собирай сумку, мы купим тебе билеты, едь в Москву". Почему такое пишут? Кто его знает", – заявил Александр.

Кроме того, он рассказал, что ухаживаний от женщин получает не так и много.

"Женщины присылали сердечки. Голых фотографий не было ни одной. Отвечаю на пацана. Очень сильно рад, что мне этого не присылают. Блин, зачем? Это же искушение. Каждый человек подвластен искушению", - признается Усик.

Также ранее сообщалось, что боксер Александр Усик рассказал, чем бы занимался, если бы не связал свою жизнь со спортом. По его словам, он стал бы священником.

"Если бы у меня была еще одна жизнь, кем бы я стал? Священником. Мысли об этом есть. Служить Богу", - отметил украинский боксер.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы.



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