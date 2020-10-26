Українська співачка Надія Мейхер розчарувала своїм новим виступом на шоу "Танці з зірками»

У дев'ятому випуску Надія Мейхер з Кирилом Васюком і Даніелем Салемом виконала пасадобль. Але танець не вразив ні суддів, ні глядачів. В результаті разом з парою Сергій Танчинець і Яна Цибульська вони надали в зоні ризику.

Правда через те, що Дарина Петрожицька вирішила покинути проект, і Мейхер і Танчинець залишилися.

Відзначимо, цього разу у співачки дійсно не все вийшло. Під час виконання одного з елементів плаття надії закрутилося навколо ноги партнера. Та так, що його довелося розплутувати.

Також партнерам не вдалося з першого разу виконати складний трюк, під час якого Мейхер повинна була встати на місток в повітрі.

Були зроблені кілька спроб, потім на танцполі загасили світло, глядачі почали підтримувати тріо оплесками. А коли світло запалилося, підтримку таки вдалося виконати.

У мережі Мейхер здорово дісталося від глядачів шоу»Танці з зірками".

"Мейхер чим далі тим гірше», «хлопці, Даша шикарно танцювала💖Надя Даші в підметки не годитися», «Ммдаа Надя звичайно виступила дуже непрофесійно", " Номер явно якийсь не такий, де можна побачити хорошу хореографію. Надя тут явно не те танцювала", "що це було в кінці у Наді?? Провал повний", "Мейхер зовсім не сподобалася", " Ужааасний танець надії ((((і пора Надійці додому!! є пари сильніше як не крути", "щось Надя сьогодні мляво як то. Взагалі без емоцій", "Надія, трохи вульгарно місцями навіть", - пишуть в коментарях.

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