У Дніпрі померла найстаріший волонтер України Людмила Савченко

"Сумна звістка - померла бабуся Люда, Людмила Савченко, мабуть, найстаріший в Україні волонтер. У віці під 90 вона варила супчики і годувала ними поранених в лікарні в Дніпрі, а також допомагала в пункті відпочинку для військових "Вокзал Дніпро", - повідомила Білозерська.

"Коли їй в подяку за все зроблене нею запропонували звозити її в "АТО", вона відмовилася, щоб не бути нікому тягарем... Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам... Земля пухом бабусі Люді, вічна пам'ять...",- підсумувала ветеран АТО.

Раніше ми повідомляли, що перестало битися серце Наталії Іванової – відомого українського волонтера.

Трагедія сталася в лікарні міста Дніпро:

"Сьогодні в лікарні Дніпра від серцевого нападу померла самовіддана патріотка України, відомий волонтер Наталія Іванова", - йдеться в опублікованому повідомленні.

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