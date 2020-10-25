В Днепре умерла старейший волонтер Украины Людмила Савченко
Как передает Politeka.net, об этом сообщила ветеран АТО Елена Белозерская на своей страничке в Facebook.
"Печальная весть - умерла бабушка Люда, Людмила Савченко, пожалуй, самый старый в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных "Вокзал Днепр", - сообщила Белозерская.
Людмила Савченко пережила Голодомор и Вторую мировую. Бабушка мечтала увидеть фронт своими глазами.
"Когда ей в благодарность за все сделанное ею предложили свозить ее в "АТО", она отказалась, чтобы не быть никому обузой... Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди старались помочь ей, отказывалась, брала лишь то, что можно отнести солдатам... Земля пухом бабушки Люде, вечная память...", - подытожила ветеран АТО.
Ранее мы сообщали, что перестало биться сердце Натальи Ивановой – известного украинского волонтера.
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Трагедия произошла в больнице города Днепр:
«Сегодня в больнице Днепра от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова», - идет речь в опубликованном сообщении.
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