В Днепре умерла старейший волонтер Украины Людмила Савченко

"Печальная весть - умерла бабушка Люда, Людмила Савченко, пожалуй, самый старый в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных "Вокзал Днепр", - сообщила Белозерская.

"Когда ей в благодарность за все сделанное ею предложили свозить ее в "АТО", она отказалась, чтобы не быть никому обузой... Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди старались помочь ей, отказывалась, брала лишь то, что можно отнести солдатам... Земля пухом бабушки Люде, вечная память...", - подытожила ветеран АТО.

Ранее мы сообщали, что перестало биться сердце Натальи Ивановой – известного украинского волонтера.

Трагедия произошла в больнице города Днепр:

«Сегодня в больнице Днепра от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова», - идет речь в опубликованном сообщении.

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