Курс долара в Україні почне стрімко зростати відразу ж після виборів



До такого висновку дійшов економіст Олега Соскін.

Експерт підкреслив, що влада нераціонально розпорядилася коштами з "ковідного" фонду і в підсумку це стало однією з причин падіння економіки України.

"Цілі сектори економіки впали: авіаційна галузь, рекреація, туризм, залізничні перевезення, торгівля, виробництво малого та середнього бізнесу, ресторани, готелі – все це зупинилося. По суті, йде знищення економіки", - пояснив Соскін в статті для "Главреда".

За словами, для подорожчання долара вже склалися всі передумови і влада безсила в прийдешньому обвалі гривні.

"Я думаю, що вже найближчим часом нас цілком може чекати курс 39,5 гривень за долар. Владі зараз просто нічим стримувати обвал: немає ні золотовалютних запасів, ні джерел їх поповнення, ні джерел реальної валюти (як тільки закінчаться вибори, приплив валюти, який йшов на різні партії і кандидатів, припиниться)", - поділився своїм прогнозом експерт.





Зазначимо, що в проекті Державного бюджету на наступний рік закладено курс 29 грн за один долар. Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, на кінець 2021 року курс коливатиметься на рівні 28,8 грн, а середній курс долара за рік складе 29,1 грн.

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