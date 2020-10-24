Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала кадри під час виступу на льоду і зробила несподіване зізнання

Як відомо, Регіна Тодоренко бере участь у шоу" Льодовиковий період", де її партнером є відомий спортсмен Роман Костомаров. Зараз Регіна і Роман посилено тренуються, що вельми помітно по їх спортивним фігурам, але при цьому телеведуча не забуває регулярно радувати своїх шанувальників новими знімками, передає Politeka.net

Цього разу Регіна показала у себе в Instagram кадри виступу на льоду.

"Як же ми намагалися створювати цей номер, скільки ж я виплакала сліз. Не все у мене вийшло, як хотілося, але зате в черговий раз я переконалася в надійності свого партнера", - зізналася телеведуча.

"Гармонійна пара", " Ви прекрасні як завжди!!! 😍 😍 😍 😍 Тільки вперед", "приголомшливі, молодці бажаю удачі було дуже Генеральний номер. Браво, браво браво Браво❤️❤️", " Ви найкращі", " Боже яка принадність, втілення досконалості❤️", - пишуть шанувальники в мережі.

Як відомо, Регіна Тодоренко-уродженка Одеси, але потім переїхала в РФ, де побудувала свою кар'єру і працює на благо російського шоу-бізнесу. Там вона вийшла заміж за співака Влада Топалова і на початку грудня 2018 року подарувала йому сина, якого назвали Михайлом.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко показала підрослого сина Михайла. На фотографії, хлопчина, якому в грудні місяці виповниться 2 роки, позує сидячи в іграшковому автомобілі з маленькою дівчинкою. Обличчя хлопчика задоволене, а у малятка перелякане.

У підписі Регіна назвала свого сина велелюбним дитиною.

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