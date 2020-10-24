Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала стильний пляжний образ

Настя зовсім не скромничає, коли справа доходить до її нових фотосесій. Дівчина дуже пишається своїм тілом, а потім не приховує його ні вдома, ні на пляжі. Квітко показує бюст і сідниці в наймодніших бікіні і виставляє напоказ кадри для дорослих, ледь приховуючи тіло під тоненькими клаптиками тканини.

Так як модель вважає себе набагато привабливіше навіть Кім Кардашьян, вона нерідко піддається критиці і глузуванням за неприродно тонку талію в поєднанні з пишною фігурою при низькому зростанні.

Втім, у Насті також досить багато фанатів. Під фото, на якому Квітко позувала в чорно-синьому бікіні, фанати почали нахвалювати зірку за її сонячні кадри і звичку підбирати краще навіть для відпочинку на узбережжі.

"Занадто великі😍; Гей, красуня; добре виглядаєш, красива річ у тебе, це бікіні; чао насолоджуйся на пляжі Анастасія : -) гарне волосся чао; цілу тебе; ти справжня??? ♪ Я не можу повірити в це♪; гаразд, це реально круто; як ніби Мої ангели самі намалювали вас; Hola Hermosa; люблю тебе !! 😍😍😘».

Раніше ми також писали, що в купальнику або білизні – дівчина виглядає привабливо і зухвало, адже не приховує нічого. При цьому навіть у сукні Квітко навряд чи виглядає скромно. Шостий розмір бюста у відкритих декольте приховати не так просто.

Як видно на одному з фото, груди дівчини буквально вивалюється з її нарядів, проте модель вважає це привабливим. Тому вона повертається до камери боком, щоб показати заодно тонку талію і досить пишні стегна.

Ось що пишуть під фото ексцентричної блондинки фанати:

"Дуже мило ❤; божественне і досконале 💞; невинне обличчя @anastasiya_kvitko; все круто! 😍❤️ Така красива; гарний вигляд!!!; Які смачні Бубі; мені подобається, як сидіти, хочу обійняти тебе, любов; Just mamacita😛 😛; буйна Краса зробила жінку».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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