Російська актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка найбільше запам'яталася роллю Валюхи в "Сватах", поділилася черговим знімком

Після оглушливого успіху серіалу багато шанувальників бачать у виконавиці однієї з головних ролей багатосерійного фільму дуже дорогу людину, передає Politeka.net.

Глядачам близький образ простакуватої жінки, яка, незважаючи на свій подекуди вибуховий характер, є прекрасною мамою і бабусею. Тому, варто тільки з'явитися новій фотографії на сторінці актриси в сеоцмережах, як сотні фанатів не шкодують теплих слів на її адресу.

Не стало винятком і свіжий кадр у профілі зірки. На ньому Кравченко зображена крупним планом. На її обличчі акуратний макіяж, на шиї – велике зелене намисто, у вухах – невеликі срібні сережки. Вона дивиться в камеру, ледь посміхаючись, але при цьому її погляд наповнений теплотою і любов'ю.

"Всім гарної суботи🙏 🏼❤️", – коротко підписала знімок зірка.

Тільки за першу годину таке просте фото зібрало п'ять тисяч лайків і безліч коментарів.

"Яка все-таки Тетяна справжня, природна, добра, та й просто красуня! 🌹 🌼 🌷", "Дивлюся свати для настрою, вчора з великим задоволенням!!! всього Валюша вам хорошого. Валентина", "у вас добрі і красиві очі😍 � �", "😘 Валентина я вас обожнюю!!! Та й ваше ім'я для мене дуже рідне тому, що мою маму звуть Валентина!!!", "Танечко! Ви чудова жінка і актриса! Завжди радію зустрічі з Вами! Переглядаю всі фільми з вашою участю. А "Свати" на першому місці! Ви неповторні!!!👏 👏 👏 💖 💖 💖 ", "Валюша наша😘", "А який красномовний погляд", – пишуть шанувальники улюбленій актрисі.

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