Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова поностальгувала про зйомки в проекті, який зробив її знаменитою

Вона поділилася фотографією, на якій позує з трояндою, отриманою від холостяка, передає Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На ній – шифонова сукня персикового кольору з білими вставками, прикрашена пір'ям.

Даша розповіла, що подивилася перший випуск шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною та поділилася враженнями.

"Друзі, почуття ностальгії мене не покидає. Згадала всі емоції і переживання, які відчувала на своїй першій вечірці в шоу. Як ніби, це було зі мною вчора", - пише вона.

Дівчина в захваті від Мішиної, яка, за її словами, "красива, стримана і дуже позитивна дівчина".

А ось поведінка представників сильної половини людства красуню чимало здивувала.

"Я думала, що такі розборки і плітки можливі тільки у жінок 😂 а ні, хлопці теж не відстають", – зазначила вона.

Ульянова також розповіла, що ще їй запам'яталося:

"Особисто мене вразила авторська пісня від одного учасника і сподобалися хлопці, які проявили турботу не тільки до Ксюші, але і до її дитини. Хоча своїх дітей у мене немає, але я росла у великій родині і знаю, що один зі шляхів до жіночого серця лежить через прийняття і любов до її дитини. Це завжди заявочка на перемогу".

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