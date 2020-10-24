39-річна турецько-німецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу показала, як насолоджується спілкуванням з дочкою

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася зворушливими фото з чотирирічною Елісою Гюзін, яка народилася в шлюбі з турецьким бізнесменом Левентом Везірголу, передає Politeka.net.

На фото Нур й Еліса сидять на гойдалці-колесі на дитячому майданчику. Для прогулянки актриса вбралася в яскравий светр оранжевого кольору, джинси і білі кеди, а її дочка – в рожевій сукні з шифоновою спідницею і прикрашеній паєтками, колготках і рожевих блискучих уггі. На голові у неї – віночок з рожевих квітів.

Як видно зі знімків, обидві дуже раді спільному проведенню часу. Вони сміються, нахиляються ближче і не звертають уваги на інших.

"Колір мого життя", – підписала знімки зіркова мама.

Раніше ми розповідали про те, що Нур поділилася незвичайним кадром, на якому постала в несподіваному ракурсі.

Так, зірка лежала на ліжку, звісившись і розташувавши камеру внизу. Таким чином актриса сфотографувала своє обличчя практично впритул до камери.

"Султанша" ризикунула показати себе без макіяжу і зачіски.

"Те, чого постійно не вистачає, через деякий час вже і не потрібно!"– пофілософствувала актриса в підписі.

Ми також писали, що зірка поділилася знімком, на якому позувала крупним планом в наряді з глибоким декольте і суцільно засіяне паєтками. Волосся її були покладені гарними локонами, а на обличчі – мінімум косметики.

Нагадаємо, як виглядають зірки "Величного століття" після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче: "Це щастя".

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