Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала на червоній доріжці прекрасний образ в чорному костюмі

Популярна артистка не приховує, що її шкіра виглядає підтягнуто і молодо завдяки правильному сну. На її думку, ні дієта, ні спорт не допоможуть, якщо людина не буде спати десять годин. Завдяки ретельно спланованому дню, Лопес не тільки може показати, як доглянуто і стильно вона виглядає, але ще і здатна успішно вразити публіку на червоних доріжках.

На невеликому ролику, представленому на фан-сторінці співачки можна побачити, як артистка блищить в стильному чорному костюмі без ліфчика, а глибоке декольте вигідно підкреслює її достоїнства. Незмінний акцент Дженніфер на прикрасах надає їй не меншої вишуканості – безліч прикрас із золота підкреслили мінімалістичний наряд зірки.

Щоб так з'являтися на червоній доріжці і розбурхувати видом, Лопес багато працює, п'є багато води і також практикує дихальні практики.

При цьому, незважаючи на досить суворі обмеження в харчуванні, Лопес дозволяє собі їсти солодке раз на тиждень. Її улюблені десерти-морозиво з шоколадною крихтою, вівсяні печива з шоколадом і просто чистий шоколад.

Крім тренувань в залі, Джей намагається бігати щоранку по п'ять кілометрів. Біг підтюпцем допомагає зірці зарядитися енергією на весь день і залишатися у формі.

Також на фото, недавно представленому в Instagram одним з фан-акаунтів, видно, що Дженніфер і правда чудово стежить за собою, а її шкіра дуже підтягнута і доглянута. Знаменитість зовсім не виглядає на свій вік, тому може дозволити собі пікантні деталі в нарядах. Наприклад, оголена спина і глибоке декольте без зайвої демонстрації бюста.

Навіть так нове фото виявилося гаряче обговорюваним серед шанувальників:

"Розкішна жінка, на неї треба рівнятися❤❤️❤️; щасливої неділі красивого дня; красива і дуже приваблива жінка, просто таки ідеальна спонтанна любов💜 Ей, ти ж нічого не приховала?💜 💋 ; Така красива🌹 😘 😘; хмммм щасливої неділі. Спасибі за тебе :); чарівна і мила спонтанна чудова леді любов 💕».

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