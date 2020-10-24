Нацбанк показав українцям несподівані дані, які стосуються депозитів

В Україні за 9 місяців 2020 року спостерігається позитивна динаміка припливу депозитів. Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко, пише УНІАН.

Він додав, що загальний приплив коштів населення в гривнях становить 27%, а саме нові строкові депозити – 12%. Що стосується валютних заощаджень, там теж позитивна динаміка і приплив валютних заощаджень в банківську систему становить 5%.

Тим часом, заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб також присутній на брифінгу підкреслив, що ринок переживає досить велику структурну зміну. За його словами, на даний момент немає двозначних ставок за гривневими депозитами.

"Зараз ви не побачите двозначних ставок за гривневими депозитами, а ставки по доларових близько нуля. Такого в історії України ще не було, крім того, це відбувається на тлі жорсткої світової кризи. На цьому тлі ми бачимо продовження зростання депозитів, який міг бути ще більше», - пояснив Сологуб.

Він також розповів, що на початку року зниження облікової ставки з рівня в 13% відбувалося поступово для спостереження за динамікою ставок за депозитами.

"Коли ми приймали рішення про зниження ключової ставки, яка була 13% на початку року, одна з причин, чому ми це робили поступово - ми хотіли побачити, як це вплине на динаміку ставок за депозитами. Можу зараз підкреслити, що трагедії не сталося, ринок звикає до однозначних ставок за депозитами» ,- зазначив Сологуб.

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