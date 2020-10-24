"Голос" програми "Жіночий квартал" Марта Адамчук блиснула яскравим образом у новому випуску шоу

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка поділилася кадрами зі сцени, передає Politeka.net.

На записі зірка йде до мікрофона в червоній блискучій сукні з відкритою спиною і високим розрізом ззаду, крізь який прекрасно видно стрункі ноги красуні. Сукня облягає фігуру співачки, демонструючи красиві лінії талії і стегон.

Образ доповнюють класичні лаковані туфлі-човники на підборах.

Вона підходить до мікрофона під свій же трек, робить танцювальне па, нахиляючи стійку і прогинаючись назад, а потім повертається назад.

"Це зірка 🌟", "Ну яка ж ти красива😍 😍", "Шалена красуня🤪 🤪 🤪", "Красуня", – пишуть у коментарях захоплені шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що Марта Адамчук вразила схожістю з казковою героїнею. Знаменита брюнетка поділилася фото, на якому постала перед шанувальникмі в розкішному вбранні.

На ній – чорна сукня в підлогу з пишною спідницею і голою спиною. Красуня спускається сходами, зробивши півоберта до фотографа, який знімає її ззаду. Руками вона підтримує поділ сукні. Волосся артистки зачесане і зібране, а образ доповнює макіяж, що підкреслює красу зірки.

"Від себе не втечеш", - підписала знімок Адамчук.

Користувачі не поскупилися на компліменти, а деякі навіть порівняли її з героїнями відомих фільмів.

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