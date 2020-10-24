Українці за час пандемії китайського вірусу та карантину дуже сильно збідніли, але це ще не межа

Зокрема, в Україні знизився рівень добробуту на 9% в доларовому вираженні в першому півріччі. Про це йдеться в доповіді швейцарського банку Credit Suisse, представленому в жовтні.

Відзначається, що в процентному співвідношенні показник України є одним з найбільших негативних в процентному співвідношенні серед інших країн - багато з українців опинились за межею бідності.

Більш істотно збідніли жителі Росії - на 10,7%, Норвегії - 11%, Мексики - 14,2%, Південної Африки - 21,8% і Бразилії - 24,4%. У Україні гірше, ніж в Туреччині, Колумбії і Великобританії - там падіння склало 6-7%.

За оцінками Credit Suisse, в цілому в світі пандемія призвела до скорочення багатства домогосподарств на $7,2 трлн. Єдиними країнами, де добробуту на одного дорослого збільшилася в першому півріччі, стали Швейцарія, Нідерланди, Тайвань і Гонконг.

Також раніше повідомлялося, що Україна посіла 123 місце опинившись, згідно з доповіддю, найнещасливішою з європейських країн. Найближчими "сусідами" нашої країни в рейтингу стали Намібія (122 місце) і Ліберія (124 місце). Крім того, Україну обійшла РФ і Білорусь.

Для оцінки національного щастя використовуються 6 факторів: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, свобода громадян самостійно приймати життєво важливі рішення, щедрість і ставлення до корупції.

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