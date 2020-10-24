Відома співачка Світлана Лобода побалувала своїх численних шанувальників новими відвертими знімками

Найбільше на світі знаменитість обожнює шокувати публіку. Іноді вона робить це, публікуючи відверті фото, часом божевільними витівками підігріває чутки про свої любовні романи, пише Politeka.

Так і сьогодні Світлана розмістила на своїй сторінці в Instagram нову порцію сміливих кадрів, на яких вона на тлі тропічних пальм, пляжу і моря показує всі вигини свого дивовижного тіла.

На дівчині - короткі світлі шорти і бежевий купальник, що підкреслює високий, пружний бюст, довершують образ знаменитості капелюшок і модні сонцезахисні окуляри.

"такий настрій у мене сьогодні🔥 🤩 тому що я так люблю сонце️️", – підписала пост співачка.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від LOBODA (@lobodaofficial) 24 Окт 2020 в 1:32 PDT

Фанати моментально відреагували на нові знімки. Всього за годину вони поставили понад 33 тисячі лайків, а в коментарях "викупали" Лободу в компліментах.

"Ти з ранку піднімаєш не тільки настрій ☺ красуня ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Лю тя❤️❤️❤️💋💋 😍😍😍 Светик! Дорога!! Доброю " барвистою! Суботи!! "Сонячного! Настрої!! Позитиву " на весь день!!🔥🔥🔥..... Красива😘 😍 😍 😍 💙 💙 💙 на Мальдівах такааааая краса😍, але ваші фільтри все псують 🌴 це на якому острові така краса? Супер🎉 🌹 🌹 🌹 🌹", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода показала, як проводить відпочинок. Зірка цього разу здалася в чорному купальнику, а образ доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Світлани були розпущеними і розпатлані вітром. Співачка дивилася в об'єктив камери, хвалячись ідеальною фігурою. Красуня, як можна помітити по пальмах, вирушила у відпустку.

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