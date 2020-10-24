Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Ганна похвалилася новим іміджем

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала знімок, на якому постала в незвичайному вигляді, передає Politeka.net.

На фото Анна позує в білих спортивних штанях і топі з довгими рукавами, який щільно облягає струнку фігуру і красиві груди, при цьому демонструючи плаский підтягнутий живіт. На ній також новенькі кросівки Nike, якими вона похвалилася в одному зі своїх сторіз, назвавши їх "довгоочікуваними".

Але найбільше увагу на знімку, який дівчина зробила сама через дзеркало, привертає її шевелюра. Від світлого волосся Анни не залишилося і сліду. Воно стало темно-рожевого кольору.

Найімовірніше, для створення ефектного кадру дівчина скористалася фільтрами. Проте, новий колір дуже до лиця стильній знаменитості.

"Море – моє життя, мої думки дельфіни🌊🧜🏻♀️💭🐬", – підписала знімок Анна.

Відзначимо, що в коментарях більшість користувачів залишилися задоволені такими змінами юної Заворотнюк.

Раніше дівчина поділилася кадрами осінньої фотосесії. Для неї вона вбралася в білосніжні широкі штани і такий же светр. На ногах– коричневі осінні півчобітки.

"Ми часто замислюємося, в чому сенс життя, в чому ми бачимо щастя. І, часом, ми женемося за порожніми міражами, за зовсім неважливими речами, може, навіть не розуміючи цього. А щастя, як правило, буває поруч. І це, напевно, саме життя💫 адже життя не завтра і не вчора, воно сьогодні, в цю секунду. Радість від того, що ти живеш, бачиш близьких і відчуваєш цей прекрасний світ в повній мірі 🦋 ✨ 🤍 а яке ваше відчуття щастя?🌛" , – підписала знімок дочка знаменитості.

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