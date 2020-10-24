Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, як починає ранок
На фото зірка позувала в чорному спортивному комбінезоні, а волосся зібрала в хвіст. Кароліна стояла біля тренажера і посміхалася на камеру, демонструючи точену фігуру перед камерою. На другому кадрі Лорак вже показала себе на біговій доріжці, де можна побачити повністю ніжки співачки. Актриса не одягла шкарпетки, була тільки в кросівках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У новий день з новими силами", - написала ані під фото.
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Фанати поставили майже 25 тисяч лайків і написали коментарі:
"Кароліночка, відмінного дня! Обіймаю, сонечко наше"," фігура бомбічна", " яка ви спортивна! Фігурою вашої ніяк не можу намилуватися!) ", "Мотивуєте займатися спортом!", "Фігура богична", " Богиня краси і таланту!!! Захоплююся і люблю!!!", "Ви прекрасні як і завжди, така жіночна і витончена, мені навіть здається що вам навіть не варто займатися спортом у вас шикарна фігура як у дівчинки".
Повідомлялося, що співачка Ані Лорак захопила осіннім образом.
"Все Буде Добре! Всередині нас ховається суперсила і неймовірні здібності! ВІР в себе!» - написала співачка.
Також Лорак вилодила фото, на яких відображена в чорному оверсайз Худі і лосинах. На голові у неї кепка, а на ногах черевики з високою шнурівкою.
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