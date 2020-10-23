Пенсійний фонд відзвітував перед українцями про виділення нової частини коштів, яку спрямують на виплати

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Politeka.

Так, чиновники відзвітували про те, що 23 жовтня Пенсійний фонд виділив, згідно із затвердженим графіком, чотири мільярди гривень. Всього з початку місяця на пенсії жовтня було виділено 39,3 млрд гривень.

"Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали про те, що частина громадян може втратити право на пенсію від держави. Зокрема, можливість виплат можуть втратити потенційні пільговики. Ймовірною причиною називають будь-яку помилку в трудовій книжці.

Зокрема, наводять історію пенсіонера з Нікольська, який через одну помилку в написанні імені, допущену 35 років тому, ледь не позбувся можливості отримувати пенсію. Весь цей час в його трудовій книзі було неправильно написано ім'я.

Через цю помилку регіональне управління ПФУ відмовилося врахувати чотири роки стажу чоловіка, а виправити помилку не було можливості, оскільки архівні дані не збереглися.

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