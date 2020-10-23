Дочка популярної української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила шанувальників, показавши пружні форми в тісному топі

Фотографію знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Не можу дочекатися, щоб повернутися назад в прекрасну Італію", - йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кіперман позує в тісному топі, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Однак шанувальників зірка позбавила можливості захопитися красою-знімок дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, що дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе і розповіла про сонце

На фото красуня позувала в темному бікіні. Зірка лежала на столі і спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальні риси фігури. Волосся у дочки Брежнєвої були розпущені, а очі Соня закрила від задоволення. Фото вийшло сонячним і яскравим, адже Кіперман посміхалася в кадрі.

Шанувальники красуні оцінили фотографії в кілька тисяч коментарів, залишивши під знімком ще більше лайків. Багато з них захопилися неймовірною красою дочкою зірки, про що свідчать слова шанувальників.

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