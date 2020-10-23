Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала пікантний образ ляльки Барбі на відпочинку

Пишногруда модель часто показує в соціальній мережі Instagram, як веселиться в ресторанах, нічних клубах або барах. Так як дівчина рекламує одяг, вона з'являється на фото в нових нарядах, намагаючись не повторювати свої образи. При цьому дівчина робить один і той же акцент - відкриває бюст за допомогою пікантних декольте

На одному з фото Бахарі видно, що дівчина не соромиться тіла, хоча не показує зайвого. Гюль дозволяє собі лише носити сукні зі сміливими вирізами, яскравих кольорів і з неймовірними розрізами на стегнах через які доводиться знімати білизну.

На знімку, представленому Гюль, видно, що вона вважала за краще цього разу зробити акцент на одному лише бюсті і ляльковому обличчі, на яке завдала занадто зухвалий макіяж. Пухкі губи дівчина підкреслила темним блиском, а очі виділила за допомогою спеціального вечірнього макіяжу.

При цьому можна помітити, що сам наряд Гюль ледь на ній тримається – настільки тісним здається плаття.

"люблю тебе занадто сильно. Дуже приємно дивно красиво; Моя дитинко💋 💋; troppo Bella bella 💋 💋 💋 💋 💋 bellesima; ви великий владика чудового ступеня! 💖 💘 💖 ; ти дуже красива дівчина супер👍; такий гарний малюк !!!!! 😍 ; Вау, королева👑 👑 👑; ви виглядаєте просто чарівно! ⚡ ️ ❤ ️ ; перці вищої проби; ти дійсно красива і захоплююча; дівчинка для спокуси😘 😘 💋; це називається небесною спокусою».

Раніше ми писали, що дівчина не боїться критики, адже намагається публікувати в соціальній мережі Instagram лише яскраві фото без зайвої вульгарності. Гюль не роздягається на камеру, але при цьому під час кожного виходу в світ приміряє вбрання, що зовсім не приховують її бюст.

І цей раз також не був винятком. На вечірньому фото Бахарі виглядала просто чудово. Дівчина одягла незвичайну сукню з велюрової тканини і приспустила тонкі бретельки з плечей, оголюючи таким чином ще й зону свого декольте, яка виявилася в підсумку ледь прихованою тканиною тісної сукні.

Фанати не залишилися байдужі до образу Бахарі, ледь не показала зайвого.

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