56-річна актриса Моніка Беллуччі зірвала оплески ефектним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у себе мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала свою нев'янучу красу, вибравши незвичайну локацію для фотосесії, а також несподіваний образ.

Так, Моніка позувала в строкатому літньому платті з V-подібним вирізом на грудях. Зачіска і прикраса з квітів досить однозначно вказують на те, що актриса повторила образ мексиканської художниці Фріди Кало.

Беллуччі розташувалася нібито в тропічних заростях, присівши поруч з кріслом. Рукою красуня прикрила зону декольте, кинувши гострий і вабливий погляд в камеру.

"❤️Всім щасливих вихідних...", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися із захопленням коментувати побачене:

"Красива жінка !!!! 😍 Чудова жінка !!! 😍"

"як в раю 😇 😻 "

"Ви для мене, найрозкішніша жінка, в кінематографі! 🌸🌼🌺"

"Без сумніву, одна з найкрасивіших жінок у цьому світі"

"Жінка номер один !!!! 💋💋💋"

"Образ богині краси👏"

Раніше ми повідомляли, Беллуччі здивувала публіку раптовим перетворенням. Знаменитість опублікувала знімок, на якому крупним планом показала чарівне декольте, блиснувши ніжними лініями. При цьому спекотна брюнетка позбулася звичних довгих локонів, на користь короткої стрижки.

"Вдалого всім тижня", - підписала Беллуччі знімок.

"Справжня краса", "Занадто красива", "найкрасивіша жінка в історії", "дуже красиво", "удачі тобі, прекрасна Моніка", "спасибі, Боніта! Хороших вихідних", - відреагували шанувальники.

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