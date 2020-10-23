Американська модель і шоувумен Кім Кардашьян поділилася унікальними кадрами зі своєї святкової вечірки

Як передає Politeka.net, вона присвятила пост у своєму Instagram "Інстаграм" дню народження, який відзначила напередодні. Знаменитість зізналася, що її зіркові родичі приготували крутий сюрприз.

"Все, що я можу сказати - ВАУ! Моя мама і мої сестри влаштували для мене найграндіознішу вечірку-сюрприз, яка була такою особливою в моєму серці. Ви, хлопці, повинні побачити закулісся", - написала Кім Кардашьян. - "Ви знаєте, я сентиментальна людина, і ця вечірка була самою особливою. Вони відтворили всі мої особливі дні народження протягом усього мого життя, переглядаючи всі наші старі домашні відео. Вони відтворили ту саму вечірку. Ті ж повітряні кулі, той же торт, все!".

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All I can say is WOW! My mom and my sisters threw me the most epic surprise party that was so special in my heart. We showed it on E as a special so you guys got to see the behind the scenes of how it really went down. You know I’m a sentimental person and this party was the most special. They re-created all of my special birthdays throughout my life from looking at all of our old home videos. They re-created the party, The same balloons, the same cake, everything! My dad video taped and documented our whole lives so they showed each of the videos of my birthdays on a big screen behind the party. I entered into the room that started off at my first birthday party with the same ponies and the same cake, and my dad wishing me a happy 1st birthday. Then as I entered in the room I ended up at my second birthday then my fourth birthday leading up to my 10th birthday where my sisters did the same exact dance that they did for me when I turned 10. We then got to my 16th birthday party and my exact same car was there waiting for me with the same exact balloons with the same cake. After a while the curtains opened and the bottle service girls came out which happened to be my sisters and they re-created Tao night club, where I spent all of my 30s having my birthday parties. Each and every detail that went into this was so special and I am forever grateful to my family for taking the time to put this together to celebrate me turning 40. I can’t wait to share so many more birthday photos and videos with you guys soon and I thank each and everyone of you who reached out with birthday wishes ✨ Also shout of to @mindyweiss for putting this all together. You were there putting together all my birthday parties when I was a little girl so this definitely came full circle.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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На фото світська левиця відображена в блискучій коктейльній сукні жовтого кольору, яка щільно обтягнула її видатні груди і стегна. Можна помітити, що Кім не одягла бюстгальтер. На одному зі знімків вона запалила разом зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю, тримаючи в руках таблички.

Користувачі соцмережі привітали Кім з ювілеєм і побажали їй всього найкращого в коментарях:

"Зачекайте, Кім Кардашян вже 16 років ???"; "Хай благословить вас Бог побачити ще багато чого"; " з 40-річчям Кіммі, ми тебе любимо !!! 💘 💘 💘 "; "Таке натхнення, я люблю вас так сильно, продовжуйте в тому ж дусі"; " це було так приголомшливо і особливо🦋"; "американська королева"; " невинний вигляд! 😍 "; "З Днем Народження легендарну і королеву ККВ ❤️👑"; " не можу повірити, що моє запрошення знову загубилося! В наступному році".

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