Американська модель і шоувумен Кім Кардашьян поділилася унікальними кадрами зі своєї святкової вечірки

Як передає Politeka.net, вона присвятила пост у своєму Instagram "Інстаграм" дню народження, який відзначила напередодні. Знаменитість зізналася, що її зіркові родичі приготували крутий сюрприз.

"Все, що я можу сказати - ВАУ! Моя мама і мої сестри влаштували для мене найграндіознішу вечірку-сюрприз, яка була такою особливою в моєму серці. Ви, хлопці, повинні побачити закулісся", - написала Кім Кардашьян. - "Ви знаєте, я сентиментальна людина, і ця вечірка була самою особливою. Вони відтворили всі мої особливі дні народження протягом усього мого життя, переглядаючи всі наші старі домашні відео. Вони відтворили ту саму вечірку. Ті ж повітряні кулі, той же торт, все!".

На фото світська левиця відображена в блискучій коктейльній сукні жовтого кольору, яка щільно обтягнула її видатні груди і стегна. Можна помітити, що Кім не одягла бюстгальтер. На одному зі знімків вона запалила разом зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю, тримаючи в руках таблички.

Користувачі соцмережі привітали Кім з ювілеєм і побажали їй всього найкращого в коментарях:

"Зачекайте, Кім Кардашян вже 16 років ???"; "Хай благословить вас Бог побачити ще багато чого"; " з 40-річчям Кіммі, ми тебе любимо !!! 💘 💘 💘 "; "Таке натхнення, я люблю вас так сильно, продовжуйте в тому ж дусі"; " це було так приголомшливо і особливо🦋"; "американська королева"; " невинний вигляд! 😍 "; "З Днем Народження легендарну і королеву ККВ ❤️👑"; " не можу повірити, що моє запрошення знову загубилося! В наступному році".

Нагадаємо, як нестримна Хлої Кардашьян в шовках показала, як виглядає спокуса:"Думала, це Кайлі".

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