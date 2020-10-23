Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в пляжних нарядах

Вона розмістила кадри гарячої фотосесії на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. На одному з фото красуня постала в чорному топі з золотими візерунками, під який не одягла бюстгальтер. Образ довершили масивні сережки-кільця і золота біжутерія, блискучі ланцюжки простяглися від шиї до поясу, зробивши акцент на хвилюючому бюсті.

На іншому знімку можна помітити, що на додачу до сміливого топу Белла Хадід одягла обтягуючі штани, які спокусливо приспустила на камеру. Далі модель переодяглася в білий-купальник боді, схилилася над акваріумом, і ніжно опустила руку в воду. Судячи з усього, фотографи знімали зірку з незвичайного ракурсу. Для останнього фото Белла вбралася в синю сукню, яку скріпила шпилькою в зоні бікіні. Примітно, що відвертий наряд залишив оголеною ділянку тіла від шиї до пояса.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю і професіоналізмом Белли, залишивши їй багато приємних відгуків в коментарях:

"Так гаряче, я просто не можу"; "Я хочу, щоб ти перестала бути такою красивою, спасибі"; "Дорогоцінна"; "Я в тебе закохався"; "Белла - королева"; "Уявляю себе виглядає, як ця жінка"; "Будь ласка, вийди за мене"; "Приголомшливо"; "Досить, Белла, Я не можу тебе так сильно любити"; "Твоя посмішка приносить світло".

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