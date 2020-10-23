Як вам таке зізнання боксера?

Боксер Олександр Усик розповів, чим би займався, якби не пов'язав своє життя зі спортом

Як передає Politeka.net, своїми думками український спортсмен поділився в інтерв'ю Ганні Буткевич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Інтерв'юер поцікавилася у боксера, ким би зі співаків він хотів би стати, якби у нього така можливість і запропонувала на вибір Монатіка, Винника і Вакарчука.

"Я не хочу бути кимось із них. Я хочу бути індивідуальною особистістю. І співав би я сам", - поділився Усик.

Крім того спортсмен розповів, з чим би пов'язав своє життя, якби не бокс.

"Якби у мене було ще одне життя, ким би я став? Священик. Думки про це є. Служити Богу", - зазначив український боксер.

Раніше політолог Руслан Бортник запропонував включити Олександра Усика в переговорний процес по Донбасу.

"Це можуть бути як деякі громадські діячі, так і авторитети зі світу спорту. Ніна Матвієнко, наприклад, Олександр Усик. З іншого боку, є ряд управлінців, які були ефективні на Донбасі – наприклад, екс-мер Донецька Олександр Лук'янченко. Ці люди потім виїхали в Україну і не займали антиросійської позиції. Їх можна було б приєднати до переговорів" – вважає Бортник.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.