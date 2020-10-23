Боксер Александр Усик рассказал, чем бы занимался, если бы не связал свою жизнь со спортом

Как передает Politeka.net, своими мыслями украинский спортсмен поделился в интервью Анне Буткевич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Интервьюер поинтересовалась у боксера, кем бы из певцов он хотел бы стать, если бы у него такая возможность и предложила на выбор Монатика, Винника и Вакарчука.

"Я не хочу быть кем-то из них. Я хочу быть индивидуальной личностью. И пел бы я сам", - поделился Усик.

Кроме того спортсмен рассказал, с чем бы связал свою жизнь, если бы не бокс.

"Если бы у меня была еще одна жизнь, кем бы я стал? Священником. Мысли об этом есть. Служить Богу", - отметил украинский боксер.

Ранее политолог Руслан Бортник предложил включить Александра Усика в переговорный процесс по Донбассу.

"Это могут быть как некоторые общественные деятели, так и авторитеты из мира спорта. Нина Матвиенко, например, Александр Усик. С другой стороны, есть ряд управленцев, которые были эффективны на Донбассе – к примеру, экс-мэр Донецка Александр Лукьянченко. Эти люди потом выехали в Украину и не занимали антироссийской позиции. Их можно было бы присоединить к переговорам" – считает Бортник.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

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